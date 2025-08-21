Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°1 Le Val En VTT

Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°1 Le Val Quai Mazoyer 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 30 Distance : 8200.0 Tarif :

Partez à la découverte du Val de Briare en VTT sur ce circuit de 8,2 km. Découvrez Briare, cité des émaux, et paysages enchanteurs, entre nature préservée et patrimoine architectural d’exception.

Un circuit accessible aux sportifs confirmés comme débutants.

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Briare Valley by mountain bike on this 8.2 km circuit. Discover Briare, city of enamels, and its enchanting landscapes, between unspoilt nature and exceptional architectural heritage.

This tour is suitable for both beginners and experienced riders.

Deutsch :

Entdecken Sie das Val de Briare mit dem Mountainbike auf dieser 8,2 km langen Strecke. Entdecken Sie Briare, die Stadt der Emaille, und bezaubernde Landschaften zwischen unberührter Natur und außergewöhnlichem architektonischem Erbe.

Eine Strecke, die sowohl von erfahrenen Sportlern als auch von

Italiano :

Scoprite la Valle di Briare in mountain bike su questo circuito di 8,2 km. Scoprite Briare, la città dello smalto, e la sua incantevole campagna, con la sua natura incontaminata e il suo eccezionale patrimonio architettonico.

Questo percorso è adatto sia ai principianti che ai ciclisti esperti.

Español :

Descubra el Valle de Briare en bicicleta de montaña en este circuito de 8,2 km. Descubra Briare, la ciudad del esmalte, y su encantadora campiña, con su naturaleza virgen y su excepcional patrimonio arquitectónico.

Este recorrido es apto tanto para principiantes como para ciclistas experimentado

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire