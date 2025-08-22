Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°2 Trousse-Bois En VTT

Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°2 Trousse-Bois Quai Mazoyer 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 19680.0 Tarif :

Découvrez Trousse-Bois , un circuit VTT de 16 km de la Base VTT Berry Loire Puisaye. Au départ de Briare, la cité des émaux, pédalez au cœur de la nature et du patrimoine local. Parcourez à coup de pédales le Parc Départemental du Loiret de Trousse-Bois.

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Trousse-Bois , a 16 km mountain bike circuit from Base VTT Berry Loire Puisaye. Starting out from Briare, the city of enamels, pedal your way through nature and local heritage. Pedal your way through the Parc Départemental du Loiret de Trousse-Bois.

Deutsch :

Entdecken Sie Trousse-Bois , eine 16 km lange Mountainbike-Strecke des Mountainbike-Stützpunkts Berry Loire Puisaye. Von Briare aus, der Stadt der Emaille, radeln Sie durch die Natur und das lokale Kulturerbe. Durchqueren Sie den Parc Départemental du Loiret de Trousse-Bois.

Italiano :

Scoprite Trousse-Bois , un percorso per mountain bike di 16 km gestito dalla Base VTT Berry Loire Puisaye. Partendo da Briare, la città dello smalto, pedalate attraverso la natura e il patrimonio locale. Pedalate attraverso il Parco Dipartimentale del Loiret di Trousse-Bois.

Español :

Descubra Trousse-Bois , una ruta de bicicleta de montaña de 16 km gestionada por la Base VTT Berry Loire Puisaye. Saliendo de Briare, la ciudad del esmalte, pedalee a través de la naturaleza y el patrimonio local. Pedalee por el Parque Departamental del Loira de Trousse-Bois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire