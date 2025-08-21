Base VTT Berry Loire-Puisaye Circuit n°3 « Saint-Firmin-Bellevue » Briare Loiret
Base VTT Berry Loire-Puisaye Circuit n°3 « Saint-Firmin-Bellevue » Briare Loiret vendredi 1 mai 2026.
Base VTT Berry Loire-Puisaye Circuit n°3 Saint-Firmin-Bellevue En VTT
Base VTT Berry Loire-Puisaye Circuit n°3 Saint-Firmin-Bellevue Quai Mazoyer 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 18200.0 Tarif :
Découvrez Saint-Firmin-Bellevue , un circuit VTT de 18 km de la Base VTT Berry Loire Puisaye. Explorez Briare et Saint-Firmin-sur-Loire en passant par le majestueux Pont-Canal. Aventure sportive et panoramas garantis !
https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51
Discover Saint-Firmin-Bellevue , an 18 km mountain bike circuit from Base VTT Berry Loire Puisaye. Explore Briare and Saint-Firmin-sur-Loire via the majestic Pont-Canal. Sporting adventure and panoramic views guaranteed!
Entdecken Sie Saint-Firmin-Bellevue , eine 18 km lange Mountainbike-Strecke des Mountainbike-Stützpunkts Berry Loire Puisaye. Erkunden Sie Briare und Saint-Firmin-sur-Loire, indem Sie die majestätische Kanalbrücke überqueren. Sportliche Abenteuer und Panoramablicke sind garantiert!
Scoprite Saint-Firmin-Bellevue , un circuito per mountain bike di 18 km gestito dalla Base VTT Berry Loire Puisaye. Esplorate Briare e Saint-Firmin-sur-Loire attraverso il maestoso Pont-Canal. Avventura sportiva e viste panoramiche garantite!
Descubra Saint-Firmin-Bellevue , un circuito de bicicleta de montaña de 18 km dirigido por la Base VTT Berry Loire Puisaye. Explore Briare y Saint-Firmin-sur-Loire a través del majestuoso Pont-Canal. Aventura deportiva y vistas panorámicas garantizadas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire