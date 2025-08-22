Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°4 L’Ile à Gaston En VTT

Base VTT Berry Loire Puisaye Circuit n°4 L’Ile à Gaston Quai Mazoyer 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 36450.0 Tarif :

Explorez L’île à Gaston , un circuit VTT de 36 km à la Base VTT Berry Loire Puisaye. Parcourez Briare et l’espace naturel protégé de l’Ile à Gaston, en passant par Châtillon-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire et Ousson-sur-Loire. Aventure sportive et nature garanties !

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore L’île à Gaston , a 36 km mountain bike circuit at Base VTT Berry Loire Puisaye. Ride through Briare and the Ile à Gaston protected natural area, passing through Châtillon-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire and Ousson-sur-Loire. Sporting adventure and nature guaranteed!

Deutsch :

Erkunden Sie L’île à Gaston , eine 36 km lange Mountainbike-Strecke am Mountainbike-Stützpunkt Berry Loire Puisaye. Fahren Sie durch Briare und das Naturschutzgebiet Ile à Gaston , vorbei an Châtillon-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire und Ousson-sur-Loire. Sportliches Abenteuer und Na

Italiano :

Esplorate L’île à Gaston , un percorso per mountain bike di 36 km presso la Base VTT Berry Loire Puisaye. Attraversate Briare e l’area naturale protetta dell’Ile à Gaston, passando per Châtillon-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire e Ousson-sur-Loire. Avventura sportiva e natura garantita

Español :

Explore L’île à Gaston , una ruta de bicicleta de montaña de 36 km en la Base VTT Berry Loire Puisaye. Recorra Briare y el espacio natural protegido de Ile à Gaston, pasando por Châtillon-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Beaulieu-sur-Loire y Ousson-sur-Loire. Aventura deportiva y naturaleza garantizadas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire