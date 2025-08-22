Base VTT sud du Perche De châteaux en étangs par le chemin de César (bleu-23 Km) C4 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche De châteaux en étangs par le chemin de César (bleu-23 Km) C4 En VTT

Base VTT sud du Perche De châteaux en étangs par le chemin de César (bleu-23 Km) C4 Souday 41170 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

L’itinéraire, au départ de la base VTT de Souday (aire de camping-car), vous transporte à travers les collines du Perche vendômois pour une escapade vallonnée, où patrimoine naturel et bâti séculaire se conjuguent.

English :

The itinerary, starting from the Souday mountain bike base (motor home area), takes you through the hills of the Perche vendômois for an undulating escapade, where natural heritage and age-old buildings are combined.

Deutsch :

Die Route beginnt am Mountainbike-Stützpunkt Souday (Wohnmobilstellplatz) und führt Sie durch die Hügellandschaft des Perche vendômois zu einem hügeligen Ausflug, bei dem sich Naturerbe und jahrhundertealte Bauwerke miteinander verbinden.

Italiano :

L’itinerario, che parte dalla base per mountain bike di Souday (area camper), si snoda attraverso le colline del Perche Vendôme per un’escursione collinare, dove si combinano patrimonio naturale e costruzioni secolari.

Español :

El itinerario, que parte de la base de BTT de Souday (zona de autocaravanas), le lleva por las colinas de la Perche Vendôme para una escapada por las colinas, donde se combinan el patrimonio natural y los edificios milenarios.

