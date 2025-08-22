Base VTT sud du Perche Du château de Glatigny au château de la Cour C3 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Du château de Glatigny au château de la Cour C3 En VTT

Base VTT sud du Perche Du château de Glatigny au château de la Cour C3 Souday 41170 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Rendez-vous à la base VTT de Souday pour le point de départ de cet itinéraire à travers les collines du Perche vendômois, où patrimoine naturel et bâti historique s’associent pour composer cet environnement de caractère.

English :

Rendezvous at the mountain bike base of Souday for the starting point of this itinerary through the hills of the Perche vendômois, where natural heritage and historical buildings are combined to compose this environment of character.

Deutsch :

Treffpunkt für diese Route durch die Hügel des Perche vendômois ist die Mountainbike-Station in Souday. Hier verbinden sich Naturerbe und historische Gebäude zu einer charaktervollen Umgebung.

Italiano :

Ritrovo alla base per mountain bike di Souday per la partenza di questo itinerario attraverso le colline del Perche vendômois, dove il patrimonio naturale e gli edifici storici si uniscono per creare questo ambiente di carattere.

Español :

Cita en la base de BTT de Souday para el inicio de este itinerario por las colinas de la Perche vendômois, donde el patrimonio natural y los edificios históricos se combinan para crear este entorno de carácter.

