Base VTT sud du Perche Du domaine de la commanderie templière d’Arville jusqu’au Gault du Perche C9 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Du domaine de la commanderie templière d’Arville jusqu’au Gault du Perche C9 Arville 41170 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 44000.0 Tarif :

Rendez-vous à la commanderie templière d’Arville, point de départ de cette longue boucle VTT passant par le Gault-du-Perche et le Plessis-Dorin. La randonnée s’inscrit au cœur d’un patrimoine où la nature bocagère de la vallée du Couëtron s’associe à l’histoire et au bâti séculaire local.

English :

Rendezvous at the Templar commandery of Arville, starting point of this long mountain bike loop passing through Le Gault-du-Perche and Le Plessis-Dorin. The hike is in the heart of a heritage where the wooded nature of the Couëtron valley is associated with the history and the local secular building

Deutsch :

Treffpunkt ist die Templer-Komturei in Arville, der Ausgangspunkt dieser langen Mountainbike-Schleife, die durch Le Gault-du-Perche und Plessis-Dorin führt. Die Wanderung führt durch ein Kulturerbe, in dem sich die Heckenlandschaft des Couëtron-Tals mit der Geschichte und der jahrhundertealten lokal

Italiano :

Ritrovo presso la Commenda dei Templari di Arville, punto di partenza di questo lungo itinerario in mountain bike che passa per Le Gault-du-Perche e Le Plessis-Dorin. La cavalcata si trova nel cuore di un patrimonio in cui i terreni agricoli coperti di siepi della valle del Couëtron si combinano con

Español :

Reúnase en la Comandancia de los Templarios en Arville, punto de partida de este largo bucle en bicicleta de montaña que pasa por Le Gault-du-Perche y Le Plessis-Dorin. El paseo se encuentra en el corazón de un patrimonio en el que se combinan las tierras de labranza con setos del valle del Couëtron

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire