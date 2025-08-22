Les Templiers Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Les Templiers En VTC

Les Templiers Arville 41170 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 30000.0 Tarif :

Itinéraire 22 A travers le bocage typique du Perche Vendômois vous découvrirez de nombreux sites patrimoniaux tels que les châteaux de la cour, de Glatigny et de St Agil, l’église à fresques de Souday ainsi que l’un des sites templiers les mieux conservés en France la Commanderie d’Arville.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English : Les Templiers

Through the classic wooded countryside of the Perche Vendômois, discover several heritage sites such as the Châteaux of Cour, Glatigny and St Agil, Souday church with its mural paintings and, of course, one of the best-preserved Templar sites in France: Arville Commandery.

Deutsch : Die Tempelritter

In der typischen Heckenlandschaft der Region Perche Vendômois entdecken Sie zahlreiche Kulturschätze, wie etwa die Schlösser La Cour, Glatigny und St Agil, die Fresken in der Kirche von Souday und natürlich eine der besterhaltenen Templeranlagen Frankreichs: die Komturei von Arville.

Italiano :

Attraverso il tipico bocage del Perche Vendômois scoprirete numerosi siti del patrimonio come i castelli di Cour, Glatigny e St Agil, la chiesa affrescata di Souday e, naturalmente, uno dei siti templari meglio conservati di Francia: la Commanderie d’Arville.

Español :

A través del típico bocage del Perche Vendômois descubrirá numerosos lugares patrimoniales como los castillos de la Cour, Glatigny y St Agil, la iglesia con frescos de Souday y, por supuesto, uno de los lugares templarios mejor conservados de Francia: la Commanderie d’Arville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par SIT Centre-Val de Loire