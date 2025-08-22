Base VTT sud du Perche Sur les chemins du domaine de la commanderie templière d’Arville C7 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche Sur les chemins du domaine de la commanderie templière d’Arville C7 En VTT

La Commanderie templière d’Arville, haut-lieu du patrimoine bâti et médiéval du territoire, constitue l’élément central de cette boucle VTT à travers l’environnement naturel des collines et du bocage percheron.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

The Templar Commandery of Arville, a high point of the territory’s built and medieval heritage, is the central element of this mountain bike loop through the natural environment of the Percheron hills and bocage.

Deutsch :

Die Commanderie Templière d’Arville, eine Hochburg des baulichen und mittelalterlichen Erbes der Region, bildet das zentrale Element dieser Mountainbike-Schleife durch die natürliche Umgebung der Hügel und der Bocage Percheron.

Italiano :

La commenda templare di Arville, punto culminante del patrimonio edilizio e medievale della regione, è l’elemento centrale di questo percorso in mountain bike attraverso l’ambiente naturale delle colline e del bocage di Percheron.

Español :

La encomienda templaria de Arville, punto culminante del patrimonio edificado y medieval de la región, es el elemento central de este bucle de bicicleta de montaña a través del entorno natural de las colinas y el bocage de Percheron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire