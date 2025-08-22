Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°3 Villebois-Lavalette Charente

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°3

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°3 Place du champs de foire 16320 Villebois-Lavalette Charente Nouvelle-Aquitaine

Partez à travers les plaines agricoles de Villebois-Lavalette, pour des paysages hauts en couleur. Le circuit est sur la première moitié descendant, ce qui vous permettra de prendre le temps d’admirer ces immenses champs de céréales étalés à perte de vue.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58

English : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°3

Go through the agricultural plains of Villebois-Lavalette, for colorful landscapes. The circuit is on the first half descending, which will allow you to take time to admire these huge fields of cereals spread out as far as the eye can see.

Deutsch : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°3

Fahren Sie durch die landwirtschaftlich genutzten Ebenen von Villebois-Lavalette und erleben Sie eine farbenfrohe Landschaft. Auf der ersten Hälfte der Strecke geht es bergab, sodass Sie sich die Zeit nehmen können, die riesigen Getreidefelder zu bewundern, so weit das Auge reicht.

Italiano :

Attraversate le pianure agricole di Villebois-Lavalette, per ammirare un paesaggio variopinto. La prima metà del percorso è in discesa, per cui potrete ammirare con calma gli immensi campi di cereali che si estendono a perdita d’occhio.

Español : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°3

Atraviese las llanuras agrícolas de Villebois-Lavalette para disfrutar de un paisaje lleno de color. La primera mitad del recorrido es cuesta abajo, por lo que podrá admirar con calma los inmensos campos de cereales que se extienden hasta donde alcanza la vista.

