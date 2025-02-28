Pôle VTT la vallée de l’Echelle Villebois-Lavalette Charente

Pôle VTT la vallée de l’Echelle Place du Champ de foire 16320 Villebois-Lavalette Charente Nouvelle-Aquitaine

La carte des circuits de VTT en vallée de l’Echelle est disponible gratuitement dans les Offices de tourisme du Sud Charente.

11 circuits de 8 km à 50 km et de 95 m à 860 m de dénivelé.

4 niveaux de difficulté, du très facile au très difficile.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58

English : Pôle VTT la vallée de l’Echelle

The map of mountain bike tours in the Echelle Valley is available free of charge in the Tourist Offices of the South Charente. 11 circuits of 8 km to 50 km and 95 m to 860 m of elevation gain. 4 levels of difficulty, from very easy to very difficult.

Deutsch : Pôle VTT la vallée de l’Echelle

Die Karte der Mountainbike-Routen im Echelle-Tal ist kostenlos in den Fremdenverkehrsbüros der Süd-Charente erhältlich.

11 Rundwege von 8 km bis 50 km und von 95 m bis 860 m Höhenunterschied.

4 Schwierigkeitsgrade, von sehr leicht bis sehr schwer.

Italiano :

La mappa dei percorsi per mountain bike nella valle dell’Echelle è disponibile gratuitamente presso gli uffici turistici del Sud Charente.

11 percorsi, da 8 km a 50 km, con pendenze da 95 m a 860 m.

4 livelli di difficoltà, da molto facile a molto difficile.

Español : Pôle VTT la vallée de l’Echelle

El mapa de senderos para bicicleta de montaña en el valle de Echelle está disponible gratuitamente en las oficinas de turismo de Charente Sur.

11 recorridos, de 8 km a 50 km, con desniveles de 95 m a 860 m.

4 niveles de dificultad, de muy fácil a muy difícil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-28 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme