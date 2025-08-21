Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°5 Villebois-Lavalette Charente

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°5

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°5 16320 Villebois-Lavalette Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Relevez le défi du plus long circuit du Sud Charente. Ce tracé vous entraînera sur les hauteurs de Villebois-Lavalette. Vous pourrez profiter de panoramas exceptionnels et vous imprégner du Château de la Mercerie, fierté locale. Attendez-vous à grimper !

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58

English : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°5

Take up the challenge of the longest circuit in the South Charente. This ride will take you to the heights of Villebois-Lavalette. You can enjoy exceptional views and soak up the Mercerie Castle, the local pride. Be prepared to climb!

Deutsch : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°5

Nehmen Sie die Herausforderung der längsten Rennstrecke der Süd-Charente an. Diese Strecke wird Sie auf die Anhöhen von Villebois-Lavalette führen. Sie werden außergewöhnliche Panoramen genießen und das Château de la Mercerie, den Stolz des Ortes, in sich aufnehmen können. Erwarten Sie, dass Sie klettern werden!

Italiano :

Raccogliete la sfida del circuito più lungo della Charente meridionale. Questo percorso vi porterà sulle alture di Villebois-Lavalette. Potrete godere di viste panoramiche eccezionali e immergervi nello Château de la Mercerie, orgoglio locale. Aspettatevi di arrampicarvi!

Español : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°5

Acepte el reto del circuito más largo del sur de Charente. Esta ruta le llevará a las alturas de Villebois-Lavalette. Podrá disfrutar de unas vistas panorámicas excepcionales y empaparse del Château de la Mercerie, orgullo local. ¡A escalar!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme