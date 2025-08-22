Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°4 Villebois-Lavalette Charente

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°4

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°4 Villebois 16320 Villebois-Lavalette Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit au départ de Villebois-Lavalette vous emmènera, sur des petites routes et des chemins pittoresques, à la rencontre de sites emblématiques qui ont marqué le territoire Sud Charente.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58

English : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°4

This tour, starting from Villebois-Lavalette, will take you along small roads and picturesque paths to meet the emblematic sites that have left their mark on the South Charente region.

Deutsch : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°4

Diese Tour ab Villebois-Lavalette führt Sie auf kleinen Straßen und malerischen Wegen zu emblematischen Orten, die das Gebiet der Süd-Charente geprägt haben.

Italiano :

Partendo da Villebois-Lavalette, questo tour vi condurrà lungo pittoresche stradine di campagna per visitare i luoghi emblematici che hanno segnato la regione della Charente meridionale.

Español : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°4

Con salida de Villebois-Lavalette, esta excursión le llevará por pintorescos caminos y carreteras rurales para visitar los lugares emblemáticos que han dejado su huella en la región de Charente Meridional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme