Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°7 Villebois-Lavalette Charente

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°7 Villebois-Lavalette Charente vendredi 1 août 2025.

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°7

Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°7 Villebois 16320 Villebois-Lavalette Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Alterner sport et patrimoine, c’est possible en parcourant ce circuit VTT. Dès les premiers kilomètres, vous aurez l’occasion de rouler au pied du Château de Villebois, avant de gagner l’incontournable Chapelle souterraine Saint-Georges de Gurat.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58

English : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°7

You can combine sport and heritage on this mountain bike circuit. From the very first kilometres, you will have the opportunity to ride at the foot of the Château de Villebois-Lavalette, before reaching the unmissable monolithic chapel of Saint-Georges de Gurat.

Deutsch : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°7

Auf dieser Mountainbike-Tour können Sie Sport und Kulturerbe miteinander verbinden. Schon auf den ersten Kilometern können Sie am Fuße des Château de Villebois vorbeifahren, bevor Sie die unumgängliche unterirdische Kapelle Saint-Georges de Gurat erreichen.

Italiano :

Questo percorso per mountain bike unisce sport e patrimonio. Nei primi chilometri, passerete ai piedi del castello di Villebois, prima di raggiungere l’imperdibile Chapelle souterraine Saint-Georges de Gurat.

Español : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°7

Esta ruta en bicicleta de montaña combina deporte y patrimonio. En los primeros kilómetros, pasará al pie del castillo de Villebois, antes de llegar a la capilla subterránea de Saint-Georges de Gurat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme