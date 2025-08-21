La mélodie du puits une balade contée numérique de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette Charente

La mélodie du puits une balade contée numérique de Villebois-Lavalette

La mélodie du puits une balade contée numérique de Villebois-Lavalette 1 Chem. de l’Enclos des Dames 16320 Villebois-Lavalette Charente Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir Villebois-Lavalette à travers le conte imaginé par les enfants du Centre de Loisirs pour déambuler dans la commune grâce à des QR codes qui vous permettront d’observer la richesse de notre patrimoine bâti et naturel.

English : The melody of the well: a digital storytelling walk in Villebois-Lavalette

Come and discover Villebois-Lavalette through a story imagined by the children of the Leisure Centre. Wander around the town using QR codes to discover the wealth of our built and natural heritage.

Deutsch :

Entdecken Sie Villebois-Lavalette anhand des Märchens, das sich die Kinder des Freizeitzentrums ausgedacht haben, um mithilfe von QR-Codes durch die Gemeinde zu wandern und dabei den Reichtum unseres Bau- und Naturerbes zu beobachten.

Italiano :

Venite a scoprire Villebois-Lavalette attraverso una storia immaginata dai bambini del Centro ricreativo. Girate per la città utilizzando i codici QR per scoprire la ricchezza del nostro patrimonio edilizio e naturale.

Español :

Venga a descubrir Villebois-Lavalette a través de un cuento imaginado por los niños del Centro de Ocio. Pasee por la ciudad utilizando códigos QR para descubrir la riqueza de nuestro patrimonio construido y natural.

