Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°6 Villebois-Lavalette Charente

Ce circuit vous propose de partir à la découverte de la deuxième église souterraine du Sud Charente, tout en profitant des paysages envoûtants de la vallée de la Lizonne.
https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58
English : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°6
Do you know the church of Gurat? It is the second « monolithic » church in the South Charente. The tour offers you the opportunity to discover this unusual chapel, while enjoying the enchanting landscapes of the Lizonne valley.
Deutsch : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°6
Auf diesem Rundgang können Sie die zweitgrößte unterirdische Kirche der Süd-Charente entdecken und dabei die bezaubernde Landschaft des Lizonne-Tals genießen.
Italiano :
In questo tour, potrete scoprire la seconda chiesa sotterranea più grande della Charente meridionale, ammirando l’incantevole paesaggio della valle di Lizonne.
Español : Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°6
Esta visita le permitirá descubrir la segunda iglesia subterránea más grande del sur de la Charente, mientras disfruta del encantador paisaje del valle de Lizonne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme