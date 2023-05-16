Base VTT Sud-Est Charente Circuit VTT n°6 Villebois-Lavalette Charente

Ce circuit vous propose de partir à la découverte de la deuxième église souterraine du Sud Charente, tout en profitant des paysages envoûtants de la vallée de la Lizonne.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 64 71 58

Do you know the church of Gurat? It is the second « monolithic » church in the South Charente. The tour offers you the opportunity to discover this unusual chapel, while enjoying the enchanting landscapes of the Lizonne valley.

Auf diesem Rundgang können Sie die zweitgrößte unterirdische Kirche der Süd-Charente entdecken und dabei die bezaubernde Landschaft des Lizonne-Tals genießen.

In questo tour, potrete scoprire la seconda chiesa sotterranea più grande della Charente meridionale, ammirando l'incantevole paesaggio della valle di Lizonne.

Esta visita le permitirá descubrir la segunda iglesia subterránea más grande del sur de la Charente, mientras disfruta del encantador paisaje del valle de Lizonne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-16 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme