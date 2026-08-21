Itinéraire Bis à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou
mercredi 28 octobre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Itinéraire Bis à Beaufort-en-Vallée
Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-10-28 2026-11-10 2026-11-20
Itinéraire Bis à Beaufort-en-Vallée
Cet automne, laissez-vous surprendre par les arts numériques !
Enfants, ados, adultes, venez expérimenter, créer et vous émerveiller en famille…
Le mercredi 28 octobre à 14h, l’atelier Lucioles (à partir de 9 ans) vous invite à fabriquer une création lumineuse originale tout en découvrant les secrets de l’électronique et de l’interactivité.
Du mardi 10 au samedi 21 novembre (aux heures d’ouverture), explorez l’exposition en réalité augmentée La Grande Histoire du dessin sans fin d’Elly Oldman un voyage immersif et ludique au cœur des enjeux environnementaux.
Enfin, vendredi 20 novembre de 16h30 à 19h30, venez partager un goûter de clôture festif avec LEGO®, robots et coloriages animés. .
Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Alternative Route from Beaufort-en-Vallée
L’événement Itinéraire Bis à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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