Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie Bordeaux Gironde

Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie Vélo de route Facile

Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie 33000 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 57500.0 Tarif :

Mettez le cap à l’Est pour découvrir les paysages et les vignobles de l’Entre-Deux-Mers pour un parcours entre vignes, forêts et bastides.

Facile

http://www.tourisme-gironde.fr/ +33 5 56 52 61 40

English : Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie

Head east to discover the landscapes and vineyards of the Entre-Deux-Mers for a journey through vineyards, forests and bastides.

Deutsch : Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie

Nehmen Sie Kurs nach Osten und entdecken Sie die Landschaften und Weinberge des Entre-Deux-Mers auf einer Strecke zwischen Weinbergen, Wäldern und Bastiden.

Italiano :

Dirigetevi verso est per scoprire i paesaggi e i vigneti dell’Entre-Deux-Mers per un viaggio tra vigneti, foreste e bastides.

Español : Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie

Diríjase al este para descubrir los paisajes y viñedos del Entre-Deux-Mers para un viaje entre viñedos, bosques y bastidas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine