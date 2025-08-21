Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie Bordeaux Gironde
Mettez le cap à l’Est pour découvrir les paysages et les vignobles de l’Entre-Deux-Mers pour un parcours entre vignes, forêts et bastides.
http://www.tourisme-gironde.fr/ +33 5 56 52 61 40
English : Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie
Head east to discover the landscapes and vineyards of the Entre-Deux-Mers for a journey through vineyards, forests and bastides.
Deutsch : Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie
Nehmen Sie Kurs nach Osten und entdecken Sie die Landschaften und Weinberge des Entre-Deux-Mers auf einer Strecke zwischen Weinbergen, Wäldern und Bastiden.
Italiano :
Dirigetevi verso est per scoprire i paesaggi e i vigneti dell’Entre-Deux-Mers per un viaggio tra vigneti, foreste e bastides.
Español : Bordeaux, Créon et Sauveterre-de-Guyenne à vélo par la piste Roger Lapébie
Diríjase al este para descubrir los paisajes y viñedos del Entre-Deux-Mers para un viaje entre viñedos, bosques y bastidas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine