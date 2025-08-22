Bouches-du-Rhône en Paysages Istres, d’un beau regard à l’autre Istres Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône en Paysages Istres, d’un beau regard à l’autre

Bouches-du-Rhône en Paysages Istres, d’un beau regard à l’autre Bevédère de Suffren 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 75 Distance : 4000.0 Tarif :

Ce parcours familial vous fera traverser, au fil des panoramas, de nombreuses ambiances ! Des sentiers au bord de l’eau ou sous les pins, aux chemins surplombants l’étang de Berre et leurs belvédères, laissez vos yeux se perdre !

+33 4 42 81 76 00

English :

This family-friendly trail will take you through a wide range of panoramic views! From paths by the water or under the pines, to paths overlooking the Etang de Berre and its belvederes, let your eyes wander!

Deutsch :

Dieser familienfreundliche Weg führt Sie durch zahlreiche Panoramen und Stimmungen! Von den Wegen am Wasser oder unter den Kiefern bis hin zu den Wegen mit Blick auf den Étang de Berre und seine Aussichtspunkte können Sie Ihre Augen schweifen lassen!

Italiano :

Questo percorso per famiglie vi condurrà attraverso un’infinità di paesaggi diversi! Dai sentieri in riva al mare o sotto i pini, ai sentieri che si affacciano sull’Etang de Berre e sui suoi belvedere, lasciate che i vostri occhi vaghino!

Español :

Este sendero familiar le llevará por un sinfín de paisajes diferentes Desde caminos junto al agua o bajo los pinos, hasta senderos con vistas al Etang de Berre y sus miradores, ¡déjate llevar por la mirada!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-19 par Provence Tourisme