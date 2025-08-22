Bouches-du-Rhône en Paysages La Ciotat, la Voie Douce La Ciotat Bouches-du-Rhône
Durée : 90 Distance : 5600.0 Tarif :
Du vieux-port jusqu’à la Bastide Marin, la voie douce de La Ciotat est un trajet sécurisé à pieds, en trottinette ou à vélo, végétalisé, aménagé sur une ancienne voie ferrée, idéal pour les familles avec enfants.
http://destinationlaciotat.com/ +33 4 42 08 61 32
English :
From the old port to the Bastide Marin, the soft path of La Ciotat is a safe route on foot, by scooter or by bike, vegetated, laid out on an old railway line, ideal for families with children.
Deutsch :
Vom alten Hafen bis zur Bastide Marin ist der sanfte Weg von La Ciotat eine sichere Route zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad, bewachsen, auf einer alten Eisenbahnlinie angelegt, ideal für Familien mit Kindern.
Italiano :
Dal vecchio porto alla Bastide Marin, la voie douce di La Ciotat è un percorso sicuro da percorrere a piedi, in scooter o in bicicletta, realizzato su un’ex linea ferroviaria, ideale per le famiglie con bambini.
Español :
Desde el puerto viejo hasta la Bastide Marin, el camino suave de La Ciotat es un recorrido seguro a pie, en scooter o en bicicleta, con vegetación, trazado sobre una antigua vía férrea, ideal para familias con niños.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-17 par Provence Tourisme