Boucle 02 Entre vignes et vergers, de la Loire au Loiret Cléry-Saint-André Loiret

Boucle 02 Entre vignes et vergers, de la Loire au Loiret à l’angle de la levée de la Loire à et de la rue du Pré de la Dame 45160 Cléry-Saint-André Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 23000.0 Tarif :

Cette balade vous conduira sur la rive gauche de la Loire où s’étendent des centaines d’hectares de vignes.

https://www.loiretbalades.fr/fr/boucles-cyclables?mb_page=circuit&mb_id=49393&mb_titre=boucle-02-entre-vignes-et-vergers-de-la-loire-au-loiret&mbScrollTo=module +33 2 38 44 32 28

English : Between vineyards and orchards

This walk will take you to the left bank of the Loire where hundreds of hectares of vineyards stretch.

Deutsch : Zwischen Weinbaugebieten und Gemüsegärten

Diese Rundtour nimmt Sie mit in eine Gegend mit Bäumen und Weinbau zwischen Loire und Sologne.

Willkommen im Land des Bacchus! Oder eher der Weine des Gebiets um Orléans.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà sulla riva sinistra della Loira, dove si estendono centinaia di ettari di vigneti.

Español :

Este circuito te conduce por campos dedicados a la vitivinicultura y a la arboricultura entre el Loira y la Sologne.

¡Bienvenido al país del dios Baco! O, mejor dicho, al de los vinos de Orleans.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par SIT Centre-Val de Loire