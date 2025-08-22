Boucle 11 Un port d’attache en Puisaye Briare Loiret

Boucle 11 Un port d’attache en Puisaye En VTC

Boucle 11 Un port d’attache en Puisaye place du champ de foire 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 30000.0 Tarif :

Briare est considéré comme un haut lieu du tourisme fluvial où il fait bon flâner pont-canal, port de plaisance, musée des deux marines et du pont canal.

English : Riverbank attractions in Briare

Briare lives up to its reputation as a leading destination for river tourism with plenty to see and do: the canal bridge, the marina, the maritime museum…

Deutsch : Ein Heimathafen in der Puisaye

Briare gilt als Hochburg des Flusstourismus: man bummelt über die Kanalbrücke, den Jachthafen, im Museum der Schifffahrt und der Kanalbrücke.

Italiano :

Briare è considerata una mecca del turismo fluviale, con il suo ponte canale, il porto turistico, il museo delle due marine e il ponte canale.

Español :

Briare está considerado uno de los principales enclaves del turismo fluvial y un buen lugar por el que deambular: puente canal, puerto deportivo, Museo de las Dos Marinas y del Puente Canal.

