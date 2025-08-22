Boucle 12 Escales ligériennes en Pays fort Châtillon-sur-Loire Loiret

Boucle 12 Escales ligériennes en Pays fort En VTC

Boucle 12 Escales ligériennes en Pays fort Ecluse de Mantelot 45360 Châtillon-sur-Loire Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 140 Distance : 34000.0 Tarif :

Ce circuit chargé d’histoire est jalonné de trois charmantes cités de caractère Saint-Brisson-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire et Saint-Firmin-sur-Loire.

https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51

English : A trio of historical treasures

This fascinating journey through the region’s history takes in three wonderful little towns: Saint-Brisson-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire and Saint-Firmin-sur-Loire.

Deutsch : Ausflüge an der Loire im Pays fort

Diese geschichtsträchtige Rundtour umfasst drei typische Städte:

Saint-Brisson-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire und Saint-Firmin-sur-Loire.

Italiano :

Questo itinerario è ricco di storia e comprende tre incantevoli cittadine di carattere: Saint-Brisson-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire e Saint-Firmin-sur-Loire.

Español :

Un circuito repleto de historia caracterizado por tres encantadoras ciudades con personalidad propia: Saint-Brisson-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire y Saint-Firmin-sur-Loire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire