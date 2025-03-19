BOUCLE CIRCUIT LA BUTTE D’AUVOURS YVRE L’EVEQUE Yvré-l’Évêque Sarthe

BOUCLE CIRCUIT LA BUTTE D’AUVOURS YVRE L’EVEQUE Yvré-l’Évêque Sarthe vendredi 1 août 2025.

Durée : Distance : 8000.0

Chemins permettant de découvrir le monument d’Auvours au sommet du coteau d’Auvours, pierre tombale du Général Gougeard monument commémorant la dernière bataille de la guerre de 1870 opposant français et prussiens

http://cheminsenyvre.over-blog.fr/

English :

Ways to discover the monument of Auvours at the top of the hill of Auvours, the tombstone of General Gougeard: monument commemorating the last battle of the war of 1870 between the French and Prussians

Deutsch :

Wege zum Denkmal von Auvours auf dem Gipfel des Hügels von Auvours, Grabstein von General Gougeard: Denkmal zur Erinnerung an die letzte Schlacht des Krieges von 1870 zwischen Franzosen und Preußen

Italiano :

Sentieri che conducono al monumento di Auvours, in cima alla collina di Auvours, lapide del generale Gougeard: monumento che ricorda l’ultima battaglia della guerra del 1870 tra francesi e prussiani

Español :

Senderos que conducen al monumento de Auvours en la cima de la colina de Auvours, lápida del general Gougeard: monumento que conmemora la última batalla de la guerra de 1870 entre franceses y prusianos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire