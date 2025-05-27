Boucle cyclo 13 « Entre monts et vaux » Besançon Doubs

Boucle cyclo 13 « Entre monts et vaux » Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclo 13 « Entre monts et vaux » Vélo de route Très difficile

Boucle cyclo 13 « Entre monts et vaux » Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 40000.0 Tarif :

Ce parcours magnifique, à proximité de Besançon est réservé aux cyclistes expérimentés ! Une belle grimpette vous attend jusqu’au point culminant de Montfaucon, niché à 600m d’altitude où un exceptionnel panorama s’offre à vous par temps clair. Puis, par de belles petites routes sinueuses et vallonnées, vous traversez des paysages ruraux typiques des plateaux du Jura où l’activité agricole prédomine. Possibilité de se rendre à la fruitière à Comté de Fontain, la plus proche de Besançon !

Très difficile

https://data.grandbesancon.fr/opendata/dataset/rando/fiche/87/embed/1/categorie/cyclo

English :

This magnificent route, near Besançon, is reserved for experienced cyclists! A beautiful climb awaits you up to the highest point of Montfaucon, nestled at an altitude of 600m, where an exceptional panorama is offered to you on a clear day. Then, by beautiful small winding and hilly roads, you cross typical rural landscapes of the Jura plateaus where the agricultural activity prevails. Possibility to go to the Fontain cheese dairy, the closest to Besançon!

Deutsch :

Diese wunderschöne Strecke in der Nähe von Besançon ist nur für erfahrene Radfahrer geeignet! Es erwartet Sie ein schöner Anstieg bis zum höchsten Punkt Montfaucon, der sich auf 600 m Höhe eingenistet hat, wo sich Ihnen an klaren Tagen ein außergewöhnliches Panorama bietet. Anschließend fahren Sie auf schönen kleinen kurvigen und hügeligen Straßen durch die typischen ländlichen Landschaften der Jura-Hochebenen, in denen die landwirtschaftliche Tätigkeit vorherrscht. Es besteht die Möglichkeit, zur Fruitière à Comté de Fontain zu fahren, die Besançon am nächsten liegt!

Italiano :

Questo magnifico percorso, vicino a Besançon, è riservato ai ciclisti esperti! Vi aspetta una bella salita fino al punto più alto di Montfaucon, a 600 m di altitudine, dove nelle giornate limpide vi si offre un panorama eccezionale. Poi, su belle strade piccole e tortuose, attraverserete i tipici paesaggi rurali degli altopiani del Giura, dove l’agricoltura è predominante. È possibile visitare il caseificio di Fontain, il più vicino a Besançon!

Español :

Esta magnífica ruta, cerca de Besançon, ¡está reservada a ciclistas experimentados! Le espera una hermosa subida hasta el punto más alto de Montfaucon, situado a 600 m de altitud, donde se le ofrece un panorama excepcional en un día despejado. A continuación, por hermosas carreteras pequeñas y sinuosas, atravesará los paisajes rurales típicos de las mesetas del Jura, donde predomina la agricultura. Es posible ir a la quesería de Fontain, ¡la más cercana a Besançon!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data