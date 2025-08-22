Boucle cyclo 2 berges et belvédères Vélo de route Facile

Boucle cyclo 2 berges et belvédères Avenue de Chardonnet 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 13000.0

Cette balade paisible longe les deux berges du Doubs en amont et en aval du coeur de ville de Besançon. Elle donne un bel aperçu des paysages typiques de la Vallée du Doubs, ponctuée notamment par ses nombreuses collines. L’itinéraire est très facile en parcourant les berges, il devient difficile pour accéder aux belvédères (options) environ 3 km et 160 m de dénivelé positif supplémentaires pour accéder à chaque belvédère.

English :

This peaceful walk follows the two banks of the Doubs upstream and downstream from the heart of Besançon. It gives a nice overview of the typical landscapes of the Doubs Valley, punctuated by its numerous hills. The itinerary is very easy along the banks, but it becomes difficult to reach the lookouts (options): about 3 km and 160 m of additional positive difference in altitude to reach each lookout.

Deutsch :

Diese ruhige Wanderung führt an beiden Ufern des Doubs entlang, oberhalb und unterhalb des Stadtzentrums von Besançon. Sie bietet einen schönen Einblick in die typischen Landschaften des Doubs-Tals, das vor allem durch seine zahlreichen Hügel geprägt ist. Die Route ist sehr einfach, wenn man am Ufer entlangläuft, wird aber anspruchsvoll, wenn man zu den Aussichtspunkten gelangen möchte (Optionen): ca. 3 km und 160 m zusätzlicher positiver Höhenunterschied, um zu jedem Aussichtspunkt zu gelangen.

Italiano :

Questa tranquilla passeggiata segue le due sponde del Doubs a monte e a valle del cuore di Besançon. Offre una buona panoramica dei paesaggi tipici della valle del Doubs, punteggiata in particolare dalle sue numerose colline. L’itinerario è molto facile lungo le rive, ma diventa più difficile per raggiungere i belvedere (opzioni): circa 3 km e 160 m di dislivello positivo in più per raggiungere ogni belvedere.

Español :

Este tranquilo paseo recorre las dos orillas del Doubs, río arriba y río abajo, desde el corazón de Besançon. Ofrece una buena panorámica de los paisajes típicos del valle del Doubs, jalonados en particular por sus numerosas colinas. El itinerario es muy fácil a lo largo de las orillas, pero se vuelve más difícil para llegar a los miradores (opciones): unos 3 km y 160 m de desnivel positivo adicional para llegar a cada mirador.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data