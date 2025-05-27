Boucle cyclo 3 « Les rives de l’est bisontin » Besançon Doubs

Vous sortez très vite du centre-ville pour une balade champêtre et bucolique aux portes de Besançon. Sur le parcours, vue imprenable sur la Citadelle, puis sur le château médiéval et le belvédère de Montfaucon. Au point 8, vous êtes en toute proximité du camping de Besançon-Chalezeule et de la piscine de plein-air municipale voisine.

You leave the city center very quickly for a country and bucolic stroll at the gates of Besançon. On the way, you will have a breathtaking view of the Citadel, the medieval castle and the Montfaucon belvedere. At point 8, you are very close to the Besançon-Chalezeule campsite and the nearby municipal open-air swimming pool.

Sie verlassen sehr schnell das Stadtzentrum für einen ländlichen und bukolischen Spaziergang vor den Toren von Besançon. Auf der Strecke haben Sie einen herrlichen Blick auf die Zitadelle, dann auf das mittelalterliche Schloss und den Aussichtspunkt Montfaucon. Bei Punkt 8 befinden Sie sich in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes von Besançon-Chalezeule und des benachbarten städtischen Freibads.

Si lascia rapidamente il centro della città per una passeggiata rurale e bucolica alle porte di Besançon. Lungo il percorso, si gode di una vista mozzafiato sulla Cittadella, poi sul castello medievale e sul belvedere di Montfaucon. Al punto 8, siete molto vicini al campeggio Besançon-Chalezeule e alla vicina piscina comunale all’aperto.

Saldrá rápidamente del centro de la ciudad para dar un paseo rural y bucólico a las puertas de Besançon. Por el camino, disfrutará de una vista impresionante de la Ciudadela, luego del castillo medieval y del mirador de Montfaucon. En el punto 8, estará muy cerca del camping Besançon-Chalezeule y de la cercana piscina municipal al aire libre.

