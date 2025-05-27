Boucle cyclo 7 « les rives de l’ouest bisontin » Besançon Doubs

Ce circuit relativement long emprunte une partie de L’Eurovélo 6, grand axe d’itinérance entre Nantes et Budapest (Hongrie). Vous pourrez ainsi circuler en toute tranquillité sur les bords du Doubs. Un parcours idéal pour découvrir la diversité du paysage de la Vallée du Doubs. Cet itinéraire vous fera également découvrir plusieurs villages où châteaux, églises et maisons de caractère se côtoient. Cet itinéraire dessert la base d’Osselle et les célèbres grottes d’Osselle voisines situées sur la

English :

This relatively long circuit takes part of the Eurovélo 6, a major itinerary between Nantes and Budapest (Hungary). You will be able to ride in all tranquility along the banks of the Doubs. An ideal route to discover the diversity of the landscape of the Doubs Valley. This itinerary will also allow you to discover several villages where castles, churches and houses of character stand side by side. This itinerary serves the base of Osselle and the famous caves of Osselle located on the

Deutsch :

Diese relativ lange Strecke verläuft auf einem Teil der Eurovélo 6, der großen Wanderroute zwischen Nantes und Budapest (Ungarn). So können Sie in aller Ruhe am Ufer des Doubs entlang fahren. Eine ideale Strecke, um die vielfältige Landschaft des Doubs-Tals zu entdecken. Auf dieser Route werden Sie auch mehrere Dörfer entdecken, in denen Schlösser, Kirchen und charaktervolle Häuser nebeneinander stehen. Diese Route bedient die Basis von Osselle und die benachbarten berühmten Höhlen von Osselle, die sich auf der

Italiano :

Questo circuito relativamente lungo segue una parte dell’Eurovélo 6, un percorso importante tra Nantes e Budapest (Ungheria). Potrete pedalare in tutta tranquillità lungo le rive del Doubs. Un percorso ideale per scoprire la diversità del paesaggio della Valle del Doubs. Questo itinerario vi permetterà anche di scoprire diversi villaggi dove si affiancano castelli, chiese e case di carattere. Questo itinerario serve la base di Osselle e le famose grotte di Osselle, situate sul fiume Doubs

Español :

Este circuito relativamente largo sigue parte de la Eurovélo 6, una importante ruta entre Nantes y Budapest (Hungría). Podrá pedalear con toda tranquilidad por las orillas del Doubs. Una ruta ideal para descubrir la diversidad del paisaje del valle del Doubs. Este itinerario también le permitirá descubrir varios pueblos donde se codean castillos, iglesias y casas de carácter. Este itinerario pasa por la base de Osselle y las famosas cuevas de Osselle situadas en el

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data