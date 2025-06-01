Boucle cyclo de Brassy Brassy Nièvre

Boucle cyclo de Brassy Brassy Nièvre vendredi 1 août 2025.

Boucle cyclo de Brassy Vélo à assistance électrique Difficulté moyenne

Boucle cyclo de Brassy Le Bourg 58140 Brassy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 17000.0

Depuis le centre bourg de Brassy, ce parcours de 17 km pour niveau confirmé, vous emmènera autour du lac de Chaumeçon.
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/   +33 3 86 22 82 74

English :

Starting from the center of Brassy, this 17 km route for experienced riders will take you around Lac de Chaumeçon.

Deutsch :

Von der Ortsmitte von Brassy aus führt Sie diese 17 km lange Strecke für Fortgeschrittene um den See von Chaumeçon.

Italiano :

Partendo dal centro di Brassy, questo percorso di 17 km per ciclisti esperti vi porterà intorno al lago Chaumeçon.

Español :

Con salida en el centro de Brassy, esta ruta de 17 km para ciclistas avanzados le llevará alrededor del lago Chaumeçon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data