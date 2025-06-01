Boucle cyclo de Brassy Brassy Nièvre
Depuis le centre bourg de Brassy, ce parcours de 17 km pour niveau confirmé, vous emmènera autour du lac de Chaumeçon.
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74
English :
Starting from the center of Brassy, this 17 km route for experienced riders will take you around Lac de Chaumeçon.
Deutsch :
Von der Ortsmitte von Brassy aus führt Sie diese 17 km lange Strecke für Fortgeschrittene um den See von Chaumeçon.
Italiano :
Partendo dal centro di Brassy, questo percorso di 17 km per ciclisti esperti vi porterà intorno al lago Chaumeçon.
Español :
Con salida en el centro de Brassy, esta ruta de 17 km para ciclistas avanzados le llevará alrededor del lago Chaumeçon.
