Circuit de randonnée Boucle du flottage Brassy Nièvre

Votre parcours débute à l’office de tourisme devant le barrage du lac des Settons 271 m de long pour 20 m de haut.
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00
English :
Your tour starts at the tourist office, in front of the Lac des Settons dam: 271 m long and 20 m high.
Deutsch :
Ihr Rundgang beginnt an der Touristeninformation vor der Staumauer des Lac des Settons: 271 m lang und 20 m hoch.
Italiano :
Il percorso inizia all’ufficio turistico di fronte alla diga del Lac des Settons: 271 m di lunghezza e 20 m di altezza.
Español :
La ruta comienza en la oficina de turismo, frente a la presa del Lac des Settons: 271 m de longitud y 20 m de altura.
