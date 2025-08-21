Circuit de randonnée Boucle du flottage Brassy Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du flottage A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle du flottage Office de tourisme des Settons 58230 Brassy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Votre parcours débute à l’office de tourisme devant le barrage du lac des Settons 271 m de long pour 20 m de haut.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Your tour starts at the tourist office, in front of the Lac des Settons dam: 271 m long and 20 m high.

Deutsch :

Ihr Rundgang beginnt an der Touristeninformation vor der Staumauer des Lac des Settons: 271 m lang und 20 m hoch.

Italiano :

Il percorso inizia all’ufficio turistico di fronte alla diga del Lac des Settons: 271 m di lunghezza e 20 m di altezza.

Español :

La ruta comienza en la oficina de turismo, frente a la presa del Lac des Settons: 271 m de longitud y 20 m de altura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data