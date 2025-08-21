Circuit de VTT Boucle n°9 de Brassy Brassy Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°9 de Brassy En VTT assistance électrique Difficile

Circuit de VTT Boucle n°9 de Brassy Place de l’église 58140 Brassy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Brassy, niché dans les collines du Morvan, est un véritable paradis pour les amateurs de VTT en quête d’aventures et de découvertes. Avec ses sentiers serpentant à travers les forêts denses, ses chemins de crêtes offrant des vues spectaculaires et ses descentes techniques, cette région regorge de possibilités pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

Brassy, nestled in the Morvan hills, is a paradise for mountain bikers in search of adventure and discovery. With trails winding through dense forests, ridge paths offering spectacular views and technical descents, this region is full of possibilities for off-road enthusiasts.

Brassy liegt in den Hügeln des Morvan und ist ein wahres Paradies für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Abenteuern und Entdeckungen sind. Mit Wegen, die sich durch dichte Wälder schlängeln, Kammwegen mit spektakulären Ausblicken und technischen Abfahrten bietet diese Region eine Fülle von Möglichkeiten für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Brassy, adagiata sulle colline del Morvan, è un paradiso per gli appassionati di mountain bike in cerca di avventura e scoperta. Con percorsi che si snodano attraverso fitte foreste, sentieri di cresta che offrono viste spettacolari e discese tecniche, questa regione è ricca di possibilità per gli appassionati di fuoristrada.

Brassy, enclavada en las colinas del Morvan, es un paraíso para los ciclistas de montaña en busca de aventuras y descubrimientos. Con senderos que serpentean entre densos bosques, crestas que ofrecen vistas espectaculares y descensos técnicos, esta región está llena de posibilidades para los entusiastas del todoterreno.

