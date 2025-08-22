Circuit de randonnée Lac de Chaumeçon Brassy Nièvre
Circuit de randonnée Lac de Chaumeçon Brassy Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit de randonnée Lac de Chaumeçon A pieds Difficulté moyenne
Circuit de randonnée Lac de Chaumeçon Place de l’église 58140 Brassy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 17000.0 Tarif :
Cette randonnée vous emmènera entre forêts et prairies Morvandelle avec de magnifiques points de vue sur le lac et la vallée du Chalaux.
Difficulté moyenne
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00
English :
This hike takes you through forests and Morvandelle meadows, with magnificent views of the lake and Chalaux valley.
Deutsch :
Diese Wanderung führt Sie durch die Wälder und Wiesen der Morvandelle mit herrlichen Ausblicken auf den See und das Tal des Chalaux.
Italiano :
Questa escursione vi condurrà attraverso i boschi e i prati di Morvandelle, con una magnifica vista sul lago e sulla valle di Chalaux.
Español :
Esta excursión le llevará a través de bosques y prados de Morvandelle, con magníficas vistas sobre el lago y el valle de Chalaux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data