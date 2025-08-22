Circuit de randonnée Boucle des trois bornes Brassy Nièvre

Circuit de randonnée Boucle des trois bornes A pieds Facile

Circuit de randonnée Boucle des trois bornes Chalet de Prépergny D500 58430 Brassy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

La randonnée des trois Bornes est une petite boucle familiale qui permet de découvrir les principales particularités du massif du Haut-Folin.

Facile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

The Trois Bornes hike is a short, family-friendly loop that takes in the main features of the Haut-Folin massif.

Deutsch :

Die Drei-Bornen-Wanderung ist ein kleiner Rundweg für Familien, auf dem Sie die wichtigsten Besonderheiten des Massivs des Haut-Folin kennen lernen können.

Italiano :

L’escursione dei Trois Bornes è un anello breve e adatto alle famiglie, che comprende le principali caratteristiche del massiccio dell’Haut-Folin.

Español :

La ruta de Trois Bornes es un bucle corto y familiar que recorre los principales accidentes del macizo del Haut-Folin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data