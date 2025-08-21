Boucle cyclo de Lormes Lormes Nièvre

Boucle cyclo de Lormes Vélo à assistance électrique Difficile

Boucle cyclo de Lormes Route de Montsauche 58140 Lormes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 32000.0 Tarif :

Au départ de l’étang du Goulot à Lormes, ce circuit de 32km vous emmènera jusqu’au Château de Bazoches, demeure du célèbre maréchal Vauban. Détour conseillé au panorama du Mont de la Justice.

Difficile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

Starting from the Etang du Goulot in Lormes, this 32km circuit takes you to the Château de Bazoches, home of the famous marshal Vauban. We recommend a detour to the Mont de la Justice panorama.

Deutsch :

Diese 32 km lange Strecke beginnt am Etang du Goulot in Lormes und führt Sie bis zum Schloss Bazoches, dem Wohnsitz des berühmten Marschalls Vauban. Empfehlenswerter Abstecher zum Panorama des Mont de la Justice.

Italiano :

Partendo dall’Etang du Goulot a Lormes, questo percorso di 32 km conduce al castello di Bazoches, dimora del famoso maresciallo Vauban. Si consiglia una deviazione verso il panorama del Mont de la Justice.

Español :

Partiendo del Etang du Goulot en Lormes, este sendero de 32 km le llevará al Castillo de Bazoches, residencia del famoso mariscal Vauban. Se recomienda desviarse hasta el panorama del Mont de la Justice.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data