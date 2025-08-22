Boucle cyclo de Planchez Planchez Nièvre

Boucle cyclo de Planchez Vélo à assistance électrique Difficile

Boucle cyclo de Planchez 58230 Planchez Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 33000.0 Tarif :

Au départ de Planchez, ce circuit de 33km vous emmène à la queue du plus grand lac du Morvan le lac de Pannecière, en passant par Corancy et Lavault-de-Fretoy.

Difficile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

Starting from Planchez, this 33km circuit takes you to the tail end of the Morvan’s largest lake: Lac de Pannecière, via Corancy and Lavault-de-Fretoy.

Deutsch :

Von Planchez aus führt Sie diese 33 km lange Strecke über Corancy und Lavault-de-Fretoy zum Schwanz des größten Sees im Morvan: dem Lac de Pannecière.

Italiano :

Partendo da Planchez, questo percorso di 33 km conduce alla coda del più grande lago del Morvan, il Lac de Pannecière, passando per Corancy e Lavault-de-Fretoy.

Español :

Partiendo de Planchez, esta ruta de 33 km le llevará a la cola del lago más grande del Morvan, el Lac de Pannecière, pasando por Corancy y Lavault-de-Fretoy.

