Circuit de randonnée Nid au vautour Planchez Nièvre

Circuit de randonnée Nid au vautour En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Nid au vautour Lieu-dit Les Montées 58230 Planchez Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Une boucle de 7 km sur l’une des communes les plus élevés du Morvan central.

https://www.planchez.fr/

English :

A 7 km loop through one of the highest villages in the central Morvan.

Deutsch :

Ein 7 km langer Rundweg in einer der höchstgelegenen Gemeinden des zentralen Morvan.

Italiano :

Un percorso di 7 km attraverso uno dei villaggi più alti del Morvan centrale.

Español :

Un bucle de 7 km por uno de los pueblos más altos del Morvan central.

