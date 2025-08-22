Circuit de randonnée Nid au vautour Planchez Nièvre
Circuit de randonnée Nid au vautour Lieu-dit Les Montées 58230 Planchez Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Une boucle de 7 km sur l’une des communes les plus élevés du Morvan central.
Difficulté moyenne
https://www.planchez.fr/
English :
A 7 km loop through one of the highest villages in the central Morvan.
Deutsch :
Ein 7 km langer Rundweg in einer der höchstgelegenen Gemeinden des zentralen Morvan.
Italiano :
Un percorso di 7 km attraverso uno dei villaggi più alti del Morvan centrale.
Español :
Un bucle de 7 km por uno de los pueblos más altos del Morvan central.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data