Circuit de randonnée Boucle de la pierre à Boron Planchez Nièvre

Circuit de randonnée Boucle de la pierre à Boron
Rue du camping 58230 Planchez
Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 12000.0
Voici la légende Une femme très pieuse habitait avec son fils dans une cabane à coté de cette pierre.
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00
English :
Here’s the legend: a very pious woman lived with her son in a hut next to this stone.
Deutsch :
Hier ist die Legende: Eine sehr fromme Frau lebte mit ihrem Sohn in einer Hütte neben diesem Stein.
Italiano :
Ecco la leggenda: una donna molto pia viveva con il figlio in una capanna accanto a questa pietra.
Español :
He aquí la leyenda: una mujer muy piadosa vivía con su hijo en una choza junto a esta piedra.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data