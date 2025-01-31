Circuit de randonnée Boucle de la pierre à Boron Planchez Nièvre

Circuit de randonnée Boucle de la pierre à Boron A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle de la pierre à Boron Rue du camping 58230 Planchez Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Voici la légende Une femme très pieuse habitait avec son fils dans une cabane à coté de cette pierre.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

Here’s the legend: a very pious woman lived with her son in a hut next to this stone.

Hier ist die Legende: Eine sehr fromme Frau lebte mit ihrem Sohn in einer Hütte neben diesem Stein.

Ecco la leggenda: una donna molto pia viveva con il figlio in una capanna accanto a questa pietra.

He aquí la leyenda: una mujer muy piadosa vivía con su hijo en una choza junto a esta piedra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data