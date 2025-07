Circuit de randonnée tour du bourg de Planchez Planchez Nièvre

vendredi 1 août 2025

Lieu-dit Les Montées 58230 Planchez Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Une boucle de 4 km sur l’une des communes les plus élevés du Morvan central.

Facile

https://www.planchez.fr/

English :

A 4 km loop through one of the highest villages in the central Morvan.

Deutsch :

Ein 4 km langer Rundweg in einer der höchstgelegenen Gemeinden des zentralen Morvan.

Italiano :

Un giro di 4 km intorno a uno dei villaggi più alti del Morvan centrale.

Español :

Un bucle de 4 km alrededor de uno de los pueblos más altos del Morvan central.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data