BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI Béziers Hérault

Durée : 150 Distance : 2730.0 Tarif :

Du canal du Midi à l’oppidum d’Ensérune, un condensé du patrimoine autour de la ville de Béziers.
  +33 4 67 67 71 71

English : BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI

Deutsch : BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI

Italiano :

Dal Canal du Midi all’oppidum di Ensérune, una sintesi del patrimonio della città di Béziers.

Español : BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme