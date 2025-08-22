BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI Béziers Hérault
Durée : 150 Distance : 2730.0 Tarif :
Du canal du Midi à l’oppidum d’Ensérune, un condensé du patrimoine autour de la ville de Béziers.
+33 4 67 67 71 71
English : BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI
Deutsch : BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI
Italiano :
Dal Canal du Midi all’oppidum di Ensérune, una sintesi del patrimonio della città di Béziers.
Español : BOUCLE CYCLO N°22 BALADE AU SUD DU CANAL DU MIDI
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme