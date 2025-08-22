BOUCLE CYCLO N°23 DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI Béziers Hérault

BOUCLE CYCLO N°23 DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI
D64 34500 Béziers Hérault Occitanie

Durée : 210 min
Distance : 36.3 km

Entre canal du Midi et Méditerranée, partez explorer le Sud de Béziers et découvrez le magnifique étang de Vendres.
  +33 4 67 67 71 71

English : BOUCLE CYCLO N°23 DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI

Entre canal du Midi et Méditerranée, partez explorer le Sud de Béziers et découvrez le magnifique étang de Vendres.

Deutsch : BOUCLE CYCLO N°23 DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI

Entre canal du Midi et Méditerranée, partez explorer le Sud de Béziers et découvrez le magnifique étang de Vendres.

Italiano :

Tra il Canal du Midi e il Mediterraneo, esplorate il sud di Béziers e scoprite il magnifico Etang de Vendres.

Español : BOUCLE CYCLO N°23 DU LITTORAL VALRASSIEN AU CANAL DU MIDI

Entre canal du Midi et Méditerranée, partez explorer le Sud de Béziers et découvrez le magnifique étang de Vendres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme