Boucle cyclosportive B3 Le tour d’Igney Thaon-les-Vosges Vosges

Cette petite boucle au profil bosselé, ouverte aux vents, reprend en partie le tracé du grand prix Coanus, connu des cyclistes du Grand-Est.

Au départ de la Rotonde, vous traversez Thaon-des-Vosges pour rejoindre Igney. Cette partie plate permet une courte mise en jambes avant d’aller se frotter à la première des six bosses qui constituent ce parcours. Entre Mazeley et Domèvre-sur-Durbion, la succession de lignes droites vallonnées à découvert puis à l’abri dans la forêt de La Closse ou encore du Bois des Evreux, exigera de votre part un bon coup de pédale et un moral d’acier. En cours de route vous aurez pu apprécier le plat en longeant les remparts de la forteresse de Châtel-sur-Moselle. Le retour se fait par une petite route de campagne sinueuse à travers champs jusqu’à Girmont où vous franchissez la Moselle pour revenir au point de départ à Thaon-des-Vosges.

Le Grand prix Coanus à Nomexy prendre à droite la D157 au rond-point pour rejoindre Igney. Les concurrents répètent 7 fois cette boucle.

+33 3 29 66 01 86

This small, bumpy loop, open to the wind, follows part of the route of the Coanus Grand Prix, well known to cyclists in the Grand-Est region.

Starting from La Rotonde, you ride through Thaon-des-Vosges to Igney. This flat section provides a short warm-up before tackling the first of the six bumps that make up the course. Between Mazeley and Domèvre-sur-Durbion, the succession of undulating straights in the open, then sheltered in the forests of La Closse and Bois des Evreux, will require you to have a good pedal stroke and be in good spirits. Along the way, you’ll have the chance to enjoy the flat countryside as you pass the ramparts of the Châtel-sur-Moselle fortress. The return journey takes you along a winding country road through fields to Girmont, where you cross the Moselle to return to the starting point in Thaon-des-Vosges.

Grand prix Coanus: at Nomexy, turn right onto the D157 at the traffic circle to reach Igney. Competitors repeat this loop 7 times.

Diese kleine Schleife mit buckeligem Profil, die für Winde offen ist, folgt teilweise der Strecke des großen Coanus-Preises, der den Radfahrern aus dem Grand-Est bekannt ist.

Von La Rotonde aus fahren Sie durch Thaon-des-Vosges nach Igney. Dieser flache Abschnitt ermöglicht ein kurzes Aufwärmen, bevor Sie sich mit der ersten der sechs Buckelpisten, die diese Strecke bilden, auseinandersetzen müssen. Zwischen Mazeley und Domèvre-sur-Durbion erfordert die Abfolge von hügeligen Geraden im Freien und dann im Schutz des Waldes von La Closse oder Bois des Evreux einen guten Tritt in die Pedale und eine starke Moral. Unterwegs können Sie die flache Landschaft genießen, indem Sie an den Mauern der Festung von Châtel-sur-Moselle entlangfahren. Der Rückweg führt über eine kleine, kurvenreiche Landstraße durch Felder nach Girmont, wo Sie die Mosel überqueren, um zum Ausgangspunkt in Thaon-des-Vosges zurückzukehren.

Der Grand Prix Coanus: In Nomexy biegen Sie am Kreisverkehr rechts auf die D157 ab, um nach Igney zu gelangen. Die Teilnehmer wiederholen diese Schleife sieben Mal.

Questo anello breve e accidentato, aperto al vento, segue una parte del percorso del Gran Premio del Coanus, ben noto ai ciclisti della regione del Grand-Est.

Partendo da La Rotonde, si attraversa Thaon-des-Vosges fino a Igney. Questo tratto pianeggiante consente un breve riscaldamento prima di affrontare la prima delle sei asperità che compongono il percorso. Tra Mazeley e Domèvre-sur-Durbion, il susseguirsi di rettilinei ondulati all’aperto e poi al riparo della foresta di La Closse o del Bois des Evreux richiede una buona pedalata e un buon spirito. Lungo il percorso, potrete godervi una pedalata in piano lungo i bastioni della fortezza di Châtel-sur-Moselle. Il ritorno si svolge su una tortuosa strada di campagna attraverso i campi fino a Girmont, dove si attraversa la Mosella per tornare al punto di partenza a Thaon-des-Vosges.

Le Grand prix Coanus: a Nomexy, alla rotonda si gira a destra sulla D157 per raggiungere Igney. I concorrenti ripetono questo giro 7 volte.

Este bucle corto y accidentado, abierto al viento, sigue parte del recorrido del Gran Premio de Coanus, bien conocido por los ciclistas del Grand-Est.

Saliendo de La Rotonde, se pasa por Thaon-des-Vosges hasta Igney. Este tramo llano permite un breve calentamiento antes de afrontar el primero de los seis baches que componen el recorrido. Entre Mazeley y Domèvre-sur-Durbion, la sucesión de rectas onduladas al aire libre y luego al abrigo del bosque de La Closse o del Bois des Evreux le exigirán un buen golpe de pedal y buen humor. Por el camino, podrá disfrutar de un recorrido llano a lo largo de las murallas de la fortaleza de Châtel-sur-Moselle. El viaje de vuelta le llevará por una carretera sinuosa a través de campos hasta Girmont, donde cruzará el Mosela para volver al punto de partida en Thaon-des-Vosges.

Le Grand prix Coanus: en Nomexy, gire a la derecha por la D157 en la rotonda para llegar a Igney. Los competidores repiten este bucle 7 veces.

