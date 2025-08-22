Boucle des cerfs raquette Les Houches Les Houches Haute-Savoie

Boucle des cerfs raquette Les Houches

Boucle des cerfs raquette Les Houches 1000 Rte de Coupeau, 74310 Les Houches 74310 Les Houches Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle hivernale à l’affût des cerfs, au cœur de la forêt.

English : The deers loop trail snowshoe Les Houches

Winter loop in the heart of the forest, on the lookout for deer.

Deutsch :

Winterlicher Rundweg im Herzen des Waldes, um nach Hirschen Ausschau zu halten.

Italiano :

Un percorso invernale alla ricerca di cervi nel cuore della foresta.

Español :

Un bucle invernal al acecho de ciervos en pleno bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme