Boucle des Savoir-Faire Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Boucle des Savoir-Faire

Boucle des Savoir-Faire Faverges 74210 Faverges-Seythenex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Aux Sources du lac d’Annecy, tout est vie !

La nature y est généreuse et les habitants accueillants ils sont artisans, artistes, agriculteurs, producteurs et très attachés à leur environnement. Ils sont pragmatiques, authentiques et prêts à partager.

English : Savoir Faire loop

Les sources du lac d’Annecy are bursting with life!

Nature there is generous and the inhabitants are welcoming. They’re artisans, artists, farmers, producers and all care deeply about their environment. Go meet them, get in touch! They’ll be delighted to welcome you!

Deutsch :

In Les Sources du lac d’Annecy ist alles Leben!

Die Natur ist großzügig und die Bewohner sind gastfreundlich: Sie sind Handwerker, Künstler, Landwirte, Produzenten und sehr an ihrer Umgebung interessiert. Sie sind pragmatisch, authentisch und bereit zu teilen.

Italiano :

Alle Sources du lac d’Annecy, tutto è vivo!

La natura è generosa e la gente del posto accogliente: sono artigiani, artisti, agricoltori, produttori e molto legati al loro ambiente. Sono pragmatici, autentici e pronti a condividere.

Español :

En las Sources du lac d’Annecy, ¡todo está vivo!

La naturaleza es generosa y los lugareños acogedores: son artesanos, artistas, agricultores, productores y muy apegados a su entorno. Son pragmáticos, auténticos y están dispuestos a compartir.

