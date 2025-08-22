Boucle du Follet Châtel-Montagne Allier

Boucle du Follet

Boucle du Follet 03250 Châtel-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire très sauvage au départ de Châtel-Montagne et de son église Romane du XIIème siècle vous plonge dans les forêts escarpées de la Montagne Bourbonnaise et vous offrira un panorama exceptionnel depuis le sommet du Puy du Roc.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : Boucle du Follet

This very wild itinerary from Châtel-Montagne and its 12th-century Romanesque church plunges you into the steep forests of the Montagne Bourbonnaise and offers an exceptional panorama from the summit of Puy du Roc.

Deutsch : Boucle du Follet

Diese sehr wilde Route, die in Châtel-Montagne und seiner romanischen Kirche aus dem 12. Jahrhundert beginnt, führt Sie durch die steilen Wälder der Montagne Bourbonnaise und bietet Ihnen ein außergewöhnliches Panorama vom Gipfel des Puy du Roc.

Italiano :

Partendo da Châtel-Montagne e dalla sua chiesa romanica del XII secolo, questo percorso selvaggio attraversa le ripide foreste della Montagne Bourbonnaise e offre un panorama eccezionale dalla cima del Puy du Roc.

Español : Boucle du Follet

Partiendo de Châtel-Montagne y su iglesia románica del siglo XII, esta ruta salvaje le llevará a través de los escarpados bosques de la Montagne Bourbonnaise y le ofrecerá un panorama excepcional desde la cima del Puy du Roc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme