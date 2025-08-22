Boucle du Hostert Thionville Moselle

Boucle du Hostert Adultes A pieds Facile

Chaque année, une colonie de cigognes vient élire domicile prés des sablières (sentier des rogations) du quartier-village de Garche, où elles cohabitent avec des hérons. Un spot incontournable pour les amoureux de la nature et plus précisément des oiseaux. Les photographes peuvent y saisir au vol ces beaux échassiers et, s’ils sont attentifs, apercevoir les petits têtes des cigogneaux dépasser de leur nid.

Facile

English :

Every year, a colony of storks takes up residence near the sandpits (sentier des rogations) in the village district of Garche, where they live together with herons. A must-see spot for nature lovers and more specifically for bird lovers. Photographers can capture these beautiful waders in flight and, if they are attentive, see the little heads of the storks protruding from their nests.

Deutsch :

Jedes Jahr zieht eine Storchenkolonie in die Nähe der Sandgruben (sentier des rogations) im Stadtteil Garche, wo sie mit Reihern zusammenleben. Dieser Ort ist ein Muss für Natur- und insbesondere für Vogelliebhaber. Fotografen können hier die schönen Stelzvögel im Flug einfangen und, wenn sie aufmerksam sind, die kleinen Köpfe der Störche aus ihrem Nest ragen sehen.

Italiano :

Ogni anno, una colonia di cicogne si stabilisce vicino alle cave di sabbia (sentier des rogations) nel villaggio di Garche, dove vive insieme agli aironi. Si tratta di un luogo imperdibile per gli amanti della natura e, più in particolare, degli uccelli. I fotografi possono immortalare questi bellissimi trampolieri in volo e, se sono attenti, vedere le piccole teste delle cicogne che sporgono dai loro nidi.

Español :

Todos los años, una colonia de cigüeñas se instala cerca de los arenales (sentier des rogations) del barrio de Garche, donde conviven con las garzas. Se trata de un lugar de visita obligada para los amantes de la naturaleza y, más concretamente, de las aves. Los fotógrafos pueden captar a estas hermosas zancudas en vuelo y, si están atentos, ver las cabecitas de las cigüeñas que sobresalen de sus nidos.

