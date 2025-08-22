Boucle du Warpich Thionville Moselle

Boucle du Warpich Adultes A pieds Facile

La commune de Garche-Koeking recèle un grand nombre d’objets de la période antique, qui s’explique par son voisinage direct avec l’antique vicus Caranusca, de nos jours Hettange-Grande. Sur votre chemin, vous pourrez aussi découvrir les églises Saint-Nicolas et Saint-Rémi de Hussange Koeking. Les fonds baptismaux, de cette dernière, datent du XVème siècle et figurent dans l’inventaire général des richesses artistiques de la France. Elle possède également une grotte de Lourdes.

The commune of Garche-Koeking contains a large number of objects from the ancient period, which can be explained by its direct proximity to the ancient vicus Caranusca, nowadays Hettange-Grande. On your way, you can also discover the churches Saint-Nicolas and Saint-Rémi of Hussange Koeking. The baptismal font of the latter church dates from the 15th century and is listed in the general inventory of artistic treasures in France. It also has a grotto of Lourdes.

Die Gemeinde Garche Koeking beherbergt eine große Anzahl an Objekten aus der Antike, was sich durch die direkte Nachbarschaft zum antiken Vicus Caranusca, dem heutigen Hettange Grande, erklären lässt. Auf Ihrem Weg können Sie auch die Kirchen Saint-Nicolas und Saint-Rémi in Hussange Koeking entdecken. Das Taufbecken der letzteren Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist im Generalinventar der Kunstschätze Frankreichs aufgeführt. Die Gemeinde besitzt außerdem eine Lourdesgrotte.

Il comune di Garche-Koeking contiene un gran numero di oggetti di epoca antica, il che si spiega con la sua diretta vicinanza all’antico vicus Caranusca, oggi Hettange-Grande. Lungo il percorso, potrete anche scoprire le chiese Saint-Nicolas e Saint-Rémi di Hussange Koeking. Il fonte battesimale di quest’ultima chiesa risale al XV secolo ed è inserito nell’inventario generale dei tesori artistici della Francia. C’è anche una grotta di Lourdes.

El municipio de Garche-Koeking contiene un gran número de objetos de la época antigua, lo que se explica por su proximidad directa al antiguo vicus Caranusca, actualmente Hettange-Grande. En el camino, también podrá descubrir las iglesias Saint-Nicolas y Saint-Rémi de Hussange-Koeking. La pila bautismal de esta última iglesia data del siglo XV y figura en el inventario general de los tesoros artísticos de Francia. También cuenta con una gruta de Lourdes.

