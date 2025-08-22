Boucle moto Des Volcans aux Combrailles

Boucle moto Des Volcans aux Combrailles 1 avenue de l’Europe -Devant l’Office de Tourisme 63140 Châtel-Guyon Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Motards adeptes de routes peu fréquentées au revêtement lisse et amateurs d’échappées belles dans un environnement privilégié… Laissez-vous charmer par les 1001 facettes des Combrailles !

+33 4 73 42 20 20

English :

Motorcyclists who love smooth roads and those who want to escape to a beautiful environment… Let yourself be charmed by the 1001 facets of the Combrailles!

Deutsch :

Motorradfahrer, die wenig befahrene Straßen mit glattem Belag bevorzugen, und Liebhaber von schönen Ausflügen in eine privilegierte Umgebung… Lassen Sie sich von den 1001 Facetten der Combrailles verzaubern!

Italiano :

I motociclisti che amano le strade scorrevoli con poco traffico e quelli che amano allontanarsi da tutto in un ambiente privilegiato? Lasciatevi incantare dalle 1001 sfaccettature delle Combrailles!

Español :

¿Los motoristas a los que les gustan las carreteras suaves con poco tráfico y los que les gusta alejarse de todo en un entorno privilegiado? Déjese seducir por las 1001 facetas de los Combrailles

