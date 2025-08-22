Itinéraire moto en Terra Volcana côté volcans (Chaîne des Puys) Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Itinéraire moto en Terra Volcana côté volcans (Chaîne des Puys)

Itinéraire moto en Terra Volcana côté volcans (Chaîne des Puys) 18 avenue de Broqueville 63140 Châtel-Guyon Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis la station thermale Belle-Époque de Châtel-Guyon, une virée en moto vous attend côté volcans !

http://www.terravolcana.com/ +33 4 73 33 28 31

English :

From the Belle-Époque spa town of Châtel-Guyon, a motorcycle ride through the volcanoes awaits you!

Deutsch :

Vom Belle-Époque-Kurort Châtel-Guyon aus erwartet Sie eine Motorradtour auf der Seite der Vulkane!

Italiano :

Dalla città termale Belle-Époque di Châtel-Guyon, vi aspetta un giro in moto lungo i vulcani!

Español :

Desde Châtel-Guyon, ciudad balneario de la Belle Époque, le espera un paseo en moto por los volcanes

