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Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges Stade de La Vouée Châtel-Guyon

Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges Stade de La Vouée Châtel-Guyon dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Stade de La Vouée

Adresse : 4 Chem. sous le Stade

Ville : 63140 Châtel-Guyon

Département : Puy-de-Dôme

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Châtel-Guyon

Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges

Stade de La Vouée 4 Chem. sous le Stade Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Retransmission en live du match de football féminin sur la chaine Twtich de Smith&Bob
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Stade de La Vouée 4 Chem. sous le Stade Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 94 94 93  deambulationsdephanie@gmail.com

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English :

Live broadcast of the women’s soccer match on Smith&Bob’s Twtich channel

L’événement Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic

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