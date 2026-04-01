Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges Stade de La Vouée Châtel-Guyon
Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges Stade de La Vouée Châtel-Guyon dimanche 26 avril 2026.
Châtel-Guyon
Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges
Stade de La Vouée 4 Chem. sous le Stade Châtel-Guyon Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Retransmission en live du match de football féminin sur la chaine Twtich de Smith&Bob
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Stade de La Vouée 4 Chem. sous le Stade Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 94 94 93 deambulationsdephanie@gmail.com
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English :
Live broadcast of the women’s soccer match on Smith&Bob’s Twtich channel
L’événement Retransmission en direct du match FC Chatel vs Riorges Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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