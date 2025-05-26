Boucle patrimoine n°8 la Cité des Images Épinal Vosges

Boucle patrimoine n°8 la Cité des Images Épinal Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle patrimoine n°8 la Cité des Images Adultes En VTC Facile

Boucle patrimoine n°8 la Cité des Images Avenue de la République 88000 Épinal Vosges Grand Est

Durée : 90 Distance : 13000.0 Tarif :

Cette itinéraire vélo au cœur d’Epinal, ville au mille ans d’histoire, prend son départ au port proche de la Maison du Vélo et de la Base Natur’O. Vous empruntez alors les aménagements cyclables pour découvrir la cité des images et vous rendre à la basilique. Vous découvrez le centre historique et chargé d’histoire d’Epinal. La boucle vous emmène ensuite sur les hauteurs via le faubourg d’Ambrail. Là, un itinéraire alternatif à travers le parc du château est possible pendant les heures d’ouverture. Rejoignez la forêt de la quarante semaine avant de retrouver l’ambiance urbaine le long de la Moselle après une longue descente.

Facile

English :

This cycling itinerary through the heart of Epinal, a town with a thousand years of history, starts at the port near the Maison du Vélo and Base Natur?O. Follow the cycle paths to discover the City of Images and the Basilica. Discover Epinal?s historic center. The loop then takes you to the heights via the suburb of Ambrail. Here, an alternative route through the château park is available during opening hours. Join the forêt de la quarante semaine before returning to the urban atmosphere along the Moselle after a long descent.

Deutsch :

Diese Radtour durch das Herz von Epinal, einer Stadt mit tausendjähriger Geschichte, beginnt am Hafen in der Nähe des Maison du Vélo und der Base Natur?O. Sie nehmen die Radwege, um die Stadt der Bilder zu entdecken und zur Basilika zu gelangen. Sie entdecken das historische und geschichtsträchtige Zentrum von Epinal. Die Schleife führt Sie dann über den Vorort Ambrail auf die Anhöhe. Dort ist während der Öffnungszeiten eine alternative Route durch den Schlosspark möglich. Erreichen Sie den Wald der vierzigsten Woche, bevor Sie nach einem langen Abstieg wieder in die städtische Atmosphäre entlang der Mosel zurückkehren.

Italiano :

Questo itinerario ciclabile nel cuore di Epinal, città dalla storia millenaria, parte dal porto vicino alla Maison du Vélo e alla Base Natur?O. Seguite le piste ciclabili per scoprire la Città delle Immagini e la Basilica. Scoprirete il centro storico di Epinal, ricco di storia. L’anello vi porterà poi in quota passando per il sobborgo di Ambrail. Qui è possibile seguire un percorso alternativo attraverso il parco del castello durante gli orari di apertura. Si rientra nella Foresta delle Quarantore prima di tornare all’atmosfera urbana lungo la Mosella dopo una lunga discesa.

Español :

Esta ruta ciclista por el corazón de Epinal, una ciudad con mil años de historia, comienza en el puerto, cerca de la Maison du Vélo y la Base Natur?O. Siga los carriles bici para descubrir la Ciudad de las Imágenes y la Basílica. Descubrirá el centro histórico de Epinal, cargado de historia. A continuación, el bucle le llevará a las alturas por el barrio de Ambrail. Aquí podrá tomar un itinerario alternativo por el recinto del castillo durante las horas de apertura. Reincorpórese al Bosque de las Cuarenta Semanas antes de volver al ambiente urbano a orillas del Mosela tras un largo descenso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Système d’information touristique Lorrain